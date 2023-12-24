هيجدد 3 مواسم.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع أحمد فتوح

توصل مسؤولو نادي الزمالك مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق على توقيعه عقدًا جديدًا بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وحصل مسؤولو الزمالك على توقيع اللاعب بعد أن حدثت الانفراجة في الساعات الماضية وتدخل الوسطاء وبعض المقربين لتقريب وجهات النظر.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للإعلان عن كافة التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وكان مصدر مقرب من فتوح قد كشف في وقت سابق لـ«الدستور»، أن إدارة الزمالك تعقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة والاتفاق على الأمور المالية، ومن ثم تجديد التعاقد.

وحسب المصدر، رحب «فتوح» بتخفيض مطالبة المالية من أجل التجديد للزمالك، خاصة ما يتعلق بتقليل قيمة منحة التعاقد، بعدما طلب فى وقت سابق الحصول على ٣٠ مليون جنيه، الأمر الذى قوبل بالرفض من جانب إدارة النادى.

ويرى مسئولو الزمالك أن تعويض «فتوح» صعب، وسط أزمة النقص الكبير فى الجبهة اليسرى بالكرة المصرية عامة، وعدم وجود لاعبين «سوبر» بها، إلى جانب الحاجة إلى دفع مبلغ كبير حال الرغبة فى التعاقد مع ظهير أيسر جديد، وسط الأزمة المالية التى يمر بها النادى حاليًا.

وكان يحق لـ«فتوح» التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل، دون الرجوع إلى مسئولى «القلعة البيضاء»، أو حصول النادى على أى مقابل، لذا يتمسك مسئولو الزمالك باستمراره، خاصة مع أهميته للفريق من الناحية الفنية، وصعوبة التفريط فيه.

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معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة أسبوع

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة اليوم قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

