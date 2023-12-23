عاجل.. تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

طلب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإدارة عقد جلسة لحسم مصيره مع الفريق.

وبحسب مصدر داخل إدارة الزمالك فإن هناك تمسكًا من جانب زيزو بالرحيل إلى الشباب السعودي في يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن زيزو طلب عقد جلسة طارئة مع إدارة الزمالك من أجل حسم مصيره ومناقشة كل تفاصيل العرض.

ويرغب زيزو في حل الأمر بشكل ودي مع مسئولي الزمالك وإقناعهم بالموافقة على رحيله، حيث يعتبر تلك الفرصة هي الأخيرة له للرحيل إلى الخليج بعدما تلقى عدة عروض في وقت سابق لكن إدارة الزمالك رفضت التفريط فيه وتمسكت ببقائه.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة اليوم قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.