الباز من "ملعب الفن": أهتم بتجارب الشخصيات فى أعمالى الأدبية (فيديو)

قال الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، إنه يهتم دائما في أعماله الأدبية بالكتابة عن تجارب الشخصيات، وليس فقط الأحداث الكبيرة؛ لأن الأشخاص هم من يصنعون الأحداث والتجارب التي نتحدث عنها ونستدل بها في مواقفنا اليومية.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، أنه اعتمد في كتابه الجديد "كأنّه أنا.. حياة فوق كف الله" على هذه الاستراتيجية أيضًا، وقدمها بجملة “تقرأ كأنها سيرتك"، وهذا ما أكده قراء الكتاب خلال الأيام القليلة الماضية، حين وجدوا أنفسهم يقرأون مواقف تشبه تجاربهم الشخصية.