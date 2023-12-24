محمد الباز يكشف عن كواليس كتابه الجديد "كأنّه أنا.. حياة فوق كف الله"

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، عن كتابه الجديد "كأنّه أنا.. حياة فوق كف الله"، موضحًا أن الفكرة جاءته منذ فترة طويلة، حين قرر أن يودع الخمسين عاما الماضية بكتابة سيرته عن بعض مما عاشه حتى سن العشرين.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، أن الكتاب عبارة عن كتابة 50 مشهدا من حياته التي اشترك فيها العديد من الناس، وحين بدأ في إعداد الكتاب وجد أن الفكرة لن تصبح وافية لما يريد أن يقوله، فقرر أن يتوقف في الكتابة عند سن الـ20.

وأشار إلى أن آخر مشهد في الكتاب وهو يلتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في سن الـ 20، حيث التحق قبل ذلك بكلية الطب، والذي تزامن بوقت عمله في الصحافة، مؤكدا أن الفكرة الأساسية من هذا الكتاب هو كيفية دمج حياتك الشخصية مع الآخرين في آن واحد.