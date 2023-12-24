الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائبًا عن رئيس الوزراء

محافظ القاهرة يشهد احتفالية "الأرمن الكاثوليك" بعيد المسيح

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال زيارته

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على الأخوة المسيحيين والمصريين جميعًا. 

وأشاد محافظ القاهرة بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، التى تظهر فى ترابطهم على قلب رجل واحد فى اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

شهد الاحتفال اللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة. 

تعليمات محافظ القاهرة لأعياد الميلاد 

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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