خالد عبدالعزيز: ننتظر تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية الفترة المقبلة

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر في كلمته أكثر من مرة، مدى تحمل المواطن المصري كافة التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.



وأضاف خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المواطن المصرية لديه آمال في تحسن الأوضاع، لافتا إلى أن الناس تعلم أن الدولة لاتملك عصا سحرية لتغيير الأوضاع، ولكن الناس تأمل في تحسن ولو بشكل بسيط وتدريجي.

النظر في الأوضاع السياسية والثقافية ضروي

وتابع: "الشعب المصري ينتظر تحسن وأنا متأكد من هذا التحسن خلال الفترة المقبلة، إذ أن هناك تحدي كبير من القادة السياسية ومؤسسات الدولة، لإحدث تحسن وتغير ملموس ومواجهة التحديات".



وواصل: "المشكلة الاقتصادية حتى تتحسن، لابد من تحسن الأوضاع السياسية والاجتماعية، والثقافية، فالمحور الاقتصادي مرهون بشكل كبير بتحسن الأوضاع السياسية والثقافية والحريات".



وأوضح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن مايشغل المواطنون المحور الاقتصادي ولكن لابد من فتح المجال لاشخاص لديها تجارب وعلم جيد لحل مشاكل اقتصادية ربما يسهم في فك لغز المشكلة الاقتصادية.



وواصل: "مصر تمتلك علماء في كافة المجالات، ولابد من إشعارهم بأهميتهم والحاجة إليهم والاستفادة بخبراتهم فعلي الدولة الاستعانة برأيهم والأخذ به".

