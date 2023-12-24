الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب أطباء الأسنان يوجه رسالة للطلاب المصريين بالخارج

الدكتور إيهاب هيكل
الدكتور إيهاب هيكل

أعلن الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن تطورات مهمة تخص الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والقانون الجديد لتراخيص عيادات طب الأسنان.

وقال هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن النقابة تعمل على حل مشكلة رسوم الترشيح والقيد التي تواجه الطلاب الدارسين بالخارج بسبب ارتفاع سعر الدولار، وأنها ستصدر إجراءات جديدة خلال يومين.

وأوضح أن النقابة تقدمت بمقترح لتسهيل تراخيص عيادات طب الأسنان عن طريق التسجيل الإلكتروني على تطبيق النقابة، والحصول على ترخيص مؤقت يسمح بالعمل حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة من الوزارات المعنية.

وأشاد هيكل بتعاون وزارة الصحة مع النقابة في هذا الشأن، وأنه تم رفع مشروع قانون مبسط للترخيص إلى مجلس النواب للمناقشة والموافقة عليه.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء قيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج القانون الجديد تراخيص عيادات طب الأسنان طب الأسنان ارتفاع سعر الدولار سعر الدولار الدولار النقابة ترخيص مؤقت مجلس النواب وزارة الصحة

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