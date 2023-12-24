كاتب: خلال ساعات سيتم الإعلان عن هدنة جديدة بغزة لمدة 10 أيام

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن هناك العديد من الأكاذيب تتردد من الجانب الإسرائيلي والجميع يتحدث عن أن هناك ضغوطًا تم ممارستها على مصر لتقوم بالسماح لتهجير الفلسطينيين لسيناء لمدة عامين وبعدها يتم توزيعهم على 6 دول.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج"الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر موقفها ثابت من رفض التهجير وتقوم بعمل جلسات للتفاوض وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن هدنة جديدة مدتها 10 أيام ويتم تجديدها، مشيرًا إلى أن حماس عرضت الإفراج عن الثلاثة الكبار من السجون الإسرائيلية.

أسماء الثلاثة الكبار الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم

وتابع، أن الأسماء التي طالبت حماس بالإفراج عنهم هم مروان البرغوثي، وعبدالله البرغوثي، وأحمد سعدات، وإسرائيل قالت إنه قرار صعب ولكنها ستدرسه، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعرض مثل هذا الأمر والتعلق بأشخاص عليهم أحكام كبيرة للاستفتاء على الرأي العام.