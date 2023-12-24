الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حطب يستقبل سمر حمزة بطلة المصارعة للتعرف على احتياجتها قبل الاولمبياد

هشام حطب بصحبة سمر
هشام حطب بصحبة سمر حمزة

استقبل اليوم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية لاعبة منتخب مصر للمصارعة سمر حمزة.


وناقش المهندس هشام حطب خلال الاجتماع اخر استعدادات سمر حمزة خلال الفترة الحالية وتنفيذ برنامج الاعداد والتجهيز الخاص باللاعبه خلال الفترة الحالية. 


واستمع هشام حطب لمطالب سمر حمزة في الفترة الحالية الخاصة بملف الاستعدادات وملف الرعاية من أجل استمرار البرنامج خلال الفترة القادمة بدون أي معوقات حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على التحرك من أجل توفير عقد رعاية جديد للاعبه من أجل استكمال الخطة الفنيه التي تم وضعها لها ودعمها بالشكل المناسب.


وأكدK خلال الجلسة التي عقدت اليوم، أنه دائما يعمل من أجل مصلحة الأبطال والمنتخبات القومية وتنفيذ مطالب اللاعبين بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات من أجل مصلحة الرياضة المصرية التي يعمل الجميع من أجلها. 


وكشف هشام حطب، أن باب اللجنة الأولمبية المصرية مفتوح أمام جميع اللاعبين دائما من أجل الاستماع لكل وجهات النظر والمطالب من أجل الصالح العام للرياضة المصرية.

سمر حمزة المصارعة الاولمبية هشام حطب لمطالب سمر حمزة الصالح العام للرياضة المصرية

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