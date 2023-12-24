بعد حصولها على جائزة الريادة.. لطيفة تعتذر عن حضور حفل "دير جيست" بسبب مرض والدتها

أقيم حفل توزيع جوائز حفل توزيع جوائز "دير جيست 2023" في نسخته الـ 20، بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وقد أعلنت الجهة المنظمة عن فوز النجمة لطيفة بجائزة الريادة.

وكان من المفترض أن تحضر النجمة لطيفة حفل توزيع الجوائز، إلا أنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرور والدتها بظرف صحي مفاجئ، احتجزت على إثره باحدى المستشفيات.

إذ فضلت لطيفة البقاء بجانب والدتها، ومرافقتها في ظروفها الصحية الحالية، واعتذرت عن حضور الحفل، والذي قام منظموه بإرسال الجائزة إلى لطيفة تقديرا لها على نجاحاتها خلال عام 2023، من خلال عدد من الأغاني المميزة التي لاقت نجاحا كبيرا، وحصدت أرقاما قياسية ونسب مشاهدة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.

ونشرت لطيفة عبر صفحاتها الرسمية الموثقة، على منصات التواصل الاجتماعي، عدة رسائل إلى جمهورها تطالبهم فيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وتفاعل الجمهور معها بكثافة، داعين الله بالشفاء العاجل لوالدتها، والتي تربطها بها علاقة خاصة جدا تحدثت عنها من قبل في العديد من اللقاءات والمناسبات.

يذكر أن لطيفة طرحت أغاني ألبومها الأخير "لطيفة 2023"، منذ عدة أشهر، وتوقفت فور بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية وأهالي غزة المنكوبين.