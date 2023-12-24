صدور رواية "فى جسدى رجل" لـ أميرة عزت عن المكتبة العربية

يصدر قريبًا عن دار نشر المكتبة العربية رواية "في جسدي رجل" للكاتبة الصحفية أميرة عزت وهي رواية نفسية رومانسية، تتناول الصراعات النفسية التي تدور داخل أعماق النفس البشرية، ومحاولة الوصول إلى مكان الراحة والأمان، فيبحث الجميع عن السعادة والراحة، ويجول في طرق كثيرة باحثًا عنها وفي النهاية قد يكتشف أنه حتى يعرفها يجب أن يكتشفها داخله أولًا.

تعتمد الفكرة الأساسية في الرواية على مفهوم البحث عن السعادة والراحة وفكرة أنها دائمًا تكون مرتبطة بالآخر، وكيف أنها تستمد القوة والدعم والشغف منه.

تجسد الرواية نفس بشرية تعتقد أنها تستمد قوتها من أقرب الأشخاص لديها، فتظل شامخة لا يهزها شيء، بل وتكون هي مصدر القوة وتعطي كل الشخصيات من حولها الدعم والمساندة إلى أن يختفوا تلك الأشخاص، وتضعف كثيرًا، وتقع في أخطاء لم يقع فيها من كانت تساندهم ويعتبر أنهم كانوا أضعف، حتى تكتشف أن القوة داخلها وأنهم ما زالوا معها وتستكمل الطريق عبر أنفاق جديدة.

تدور أحداث الرواية حول فتاة تعمل صحفية، ومن خلال عملها تلتقي بأربع فتيات لديهم مشاكل مختلفة، وتدخل معهم داخل أعماقهم النفسية وتبحث معهم عمَّا يدور داخلهم، حتى تتعرض هي أيضًا لحالة الضعف النفسي وتظل تبحث هي الأخرى داخل نفس الدوائر، وتكتشف أنه من الداخل تنبع الحقائق.

وتأسست دار "المكتبة العربية للنشر والتوزيع"، تحت إدارة الكاتب الروائى جمال عبدالرحيم، عام 2017، وأصدرت إعدادات متنوعة لكتاب من 12 دولة عربية، بينها مصر وسوريا وفلسطين وليبيا والمغرب والجزائر والأردن والسعودية.

ومن المقرر أن ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥ لعام ٢٠٢٤، ابتداءً من يوم ٢٤ يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولي، وتتصدر شخصية الأثرى سليم حسن الشخصية الرئيسية لمعرض الكتاب، ورائد أدب الطفل الراحل يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.