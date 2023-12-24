حقيقة تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

يتزايد معدل البحث فى الساعات القليلة الماضية حول حقيقية تبكير موعد صرف معاش شهر يناير 2024، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد صرف معاشات يناير 2024

أشارت العديد من الأنباء المنسوبة إلى عدد من المسئولين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات سيجرى تطبيقها فى الأول من يناير المقبل 2024.

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه إعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

ومن ناحيتها كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الاستعداد الفعلى لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، ليبلغ 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، بدءا من يناير المقبل، وبذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من الأول من يناير 2024، مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، فى حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

يبدأ صرف المعاشات فى بداية كل شهر وبالتالى سوف يصرف معاش يناير 2024 بالزيادة الجديدة فى بداية يناير المقبل وسوف يستمر ذلك حتى منتصف الأسبوع الثانى من نفس الشهر.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

ويتم صرف معاشات يناير، عبر عدة وسائل منها:

مكاتب البريد المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية

فى جميع ماكينات الصرف الآلية فى مختلف أنحاء الجمهورية

ومن خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول

ويصرف المعاشات من خلال خدمة فورى

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

أتاحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،من خلال الموقع الالكترونى لها، إمكانية الاستعلام عن معاشات يناير 2024، عن طريق إدخال الرقم القومي وذلك من خلال الضغط هنا https://nosi.gov.eg.