عمرو عبدالعزيز يكشف أكثر الأشياء التى ندم عليها ولم يفعلها

قال الفنان عمرو عبدالعزيز، إن أكثر عمل ندم على المشاركة فيه هو أحد الأفلام، لأنه عرض عليه ورق وصور شيئًا آخر رغم نجاح الفيلم.

وأكد، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه ندم على عدم الإنجاب مبكرًا وأنه لو عاد به الزمن مبكرًا لتزوج وأنجب، مشيرًا إلى أن أصدقاءه أبناؤهم الآن أصبحوا أطول منه.

مشاكل يعاني منها بعض الرجال

وتابع، أن هناك مشكلة عند النفس البشرية وهى أن الرجل من الممكن أن يحب فتاة على ماهي عليه وبعد الزواج ينتقد ملابسها، موضحًا أن العلاقة لو استمرت بعد الزواج مثلما كانت قبل الزواج لما واجهنا مشاكل.

وأشار إلى أنه يوجد العديد من المواقف التي تشير إلى استحالة وجود علاقة بين الرجل والمراة مثل البخل وغيره.