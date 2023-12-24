الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو خضرة: مصر تشهد نموًا معماريًا وطرقيًا هائلًا فى ظل القيادة السياسية الحالية

الطرق
الطرق

أشاد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة بني سويف، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالي البناء والطرق خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن البلاد شهدت نموًا معماريًا بنسبة 13% وطرقيا بنسبة 110%.

‎وأوضح أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"،  أن الدولة المصرية أنشأت 7 مدن جديدة وبدأت في إنشاء 30 مدينة أخرى بإجمالي تكلفة 690 مليار جنيه، بهدف تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة التي تضم 19 مليون نسمة، أي 20% من إجمالي سكان مصر.

‎وأشار أبو خضرة، إلى أن ملف الطرق شهد تطورًا غير مسبوق، حيث تم إنشاء وتطوير 24 ألف كم من الطرق الجديدة والقديمة، وإضافة 34 محورًا و1300 كوبري ونفق، ليصل عددها إلى 2800، ما ساهم في تحسين الحركة المرورية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

‎وأكد، أن الدولة تواصل جهودها في رفع كفاءة 75 ألف كم من الطرق المحلية، وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجا.

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