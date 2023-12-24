الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى لـ"إكسترا نيوز": النظام العالمى يعاني صراعات قد تشكل من جديد خريطة العالم

الدكتور طه علي، الباحث
الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي

أكد الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي، أن النظام العالمي يعاني العديد من الصراعات التي قد تشكل من جديد خريطة العالم، خاصة في الشرق الأوسط. 

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الصراعات السياسية الحالية بين دول العالم، أظهرت لنا قادة جددًا لهذا النظام الدولي المضطرب.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الخيار العسكري ما زال متاحًا للكثير من الدول، وهذا ما نشاهده في الشرق الأوسط، من خلال الأزمة الفلسطينية، والإضطرابات التي يشهدها بحر الصين الجنوبي بين تايوان والصين.

ونوه الدكتور طه علي، أن المنطقة العربية مقبلة على بعض التحولات التي تحتاج إلى تكاتف الدول العربية لمواجهة هذا التحول، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تراجعت في السنوات الأخيرة بخصوص حل المشكلات القائمة في الشرق الأوسط.

محلل سياسي اكسترا نيوز النظام العالمى خريطة العالم الصراعات السياسية

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