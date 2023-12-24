الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ندوة "السيريالية السينمائية" بمركز سينما الحضارة الثلاثاء

قطاع الفنون التشكيلية
قطاع الفنون التشكيلية

يقيم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د.وليد قانوش ندوة "السيريالية السينمائية" للفنان كريم نبيل مع عرض مقتطفات من فيلم (extarminating angle) للمخرج لويس بونويل، وذلك يوم الثلاثاء فى السادسة مساءً بمركز سينما الحضارة بقاعة السينما.

نبذة عن أحداث الفيلم

تبدأ أحداث الفيلم حول حفل عشاء رسمي يقيمه زوجان من الطبقة البرجوازية (الطبقة الغنية) وقبل بدء العشاء ينسحب تدريجيًا الخدم بدون أسباب تذكر ليتركوا رئيس الخدم وحيدًا في ذلك الحفل ويبدأ حفل العشاء ويتبادل الأطراف الأحاديث حول مجتمعهم البرجوازي الغني ويتّضح من كلامهم انفصال تلك الطبقة عن المجتمع بشكل كبير، فهم فعليًا لا يشعرون بأن هناك طبقات أخرى سواهم، وأن من ليس منهم فهو فعليًا يعتبر (حيوانًا) وتلك رمزية هامة في الفيلم، سوف يتم التطرق إليها لاحقًا، وتبدأ إحدى السيدات في الحديث عن عذريتها وفخرها بذلك، لكن نظرات تلك الطبقة تلاحقها بشيء من التهكم.

المعرض السنوي لفناني مراسم وكالة الغوري

ويفتتح قطاع الفنون التشكيلية، مساء الأحد المعرض السنوى لفنانى مراسم وكالة الغورى بقصر الأمير طاز بحي الخليفة  ويستمر حتى 28 ديسمبر 2023.

وفي إطار برامج قطاع الفنون التشكيلية لتنمية مهارات التفکير الإبداعي لدى الطفل، حرص الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع على حضور محطة جديدة في جولات مشروع "بستان الإبداع" استضافها متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم بمنطقة المريوطية، ومشاركة الأطفال فعاليات اليوم الفني والثقافي المُعد لهم.

محطة جديدة تبنت تعزيز مفاهيم المناخ وأهمية الحفاظ على البيئة من أجل حاضر الإنسان ومستقبله، وفي الشأن ذاته قام فريق عمل المشروع تحت إشراف الفنان محمد كمال بتعليم الأطفال المشاركين عدد من مهارات إعادة تدوير المخلفات.

السيريالية السينمائية كريم نبيل فيلم extarminating angle لويس بونويل مركز سينما الحضارة بقاعة السينما

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