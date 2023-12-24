الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ رمضان عبدالمعز: يجب أن تجل وتوقر هؤلاء الثلاثة

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن ضرورة الإجلال لأشياء ثلاثة.

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" سيدنا النبي قال في ثلاثة أشياء لازم تجل وتوقر ليهم الله جل جلاله".

وأضاف: "طالما أنت توقر وتجل الله عز وجل لازم توقر وتجل ثلاثة الإمام العادل وولي الأمر وحافظ القرآن، له وقار وهيبة لأنه يحمل كلام الله، والثالث إكرام ذي الشيبة المسلم، اللى شعره أبيض من الشيبة تقديرًا لسنه".

 

لعلهم يفقهون دي ام سي رمضان عبدالمعز

مواد متعلقة

قصة السامري الذي أضل بني إسرائيل وجعلهم يعبدون العجل

استهداف 10 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل وسط غزة

"الاتصالات الفلسطينية": قطاع الاتصالات بغزة يشهد ممارسات وحشية من الكيان الصهيونى

البنك الزراعى: مبادرة "احلم" تستهدف كل القرى بقروض ميسرة بفائدة 5%

27 ألف شهيد.. آخر إحصائيات مجازر إسرائيل فى غزة

قصواء الخلالي: تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس السيسي على ولاية رئاسية جديدة بادرة إيجابية

شعبة الأدوية: لا يوجد نقص فى الأدوية المؤثرة بالسوق

أكاديمية: سياسة المركزى حكيمة فى قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"قبل لقاء البرهان وحميدتي".. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتحذيرات من كارثة صحية

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أبرز جهود مسئولي أجهزة المدن الجديدة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة