الشيخ رمضان عبدالمعز: يجب أن تجل وتوقر هؤلاء الثلاثة

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن ضرورة الإجلال لأشياء ثلاثة.

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" سيدنا النبي قال في ثلاثة أشياء لازم تجل وتوقر ليهم الله جل جلاله".

وأضاف: "طالما أنت توقر وتجل الله عز وجل لازم توقر وتجل ثلاثة الإمام العادل وولي الأمر وحافظ القرآن، له وقار وهيبة لأنه يحمل كلام الله، والثالث إكرام ذي الشيبة المسلم، اللى شعره أبيض من الشيبة تقديرًا لسنه".