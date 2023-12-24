سعر الجنيه الذهب.. سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار الأحد 24-12-2024

كثف قطاع كبير من المواطنين البحث عن سعر الذهب اليوم بالدولار، وسعر أوقية الذهب عالميًا، وذلك لأن سعر المعدن الأصفر عالميًا يؤثر على أسعاره محليًا، وفي الأيام الأخيرة هناك إقبال كثيف على شراء الذهب بسبب التذبذب والتغيرات الكبيرة في البورصات العالمية وانهيار بعض العملات بسبب التغييرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لذا يلجأ الكثير إلى شرائه كونه زينة وخزينة ووعاء ادخاري آمن.

سعر الذهب في مصر 2023

في إطار حرص الدستور على تقديم تحديثات بأسعار الذهب يوميًا، نرصد في السطور الأتية، سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2024 في مصر، وسعر الذهب بالمصنعية اليوم وسعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ثباتًا على المستوى المحلي والعالمي، حيث بدأت تداولات الأحد 24-12-2023 على استقرار بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها في تاريخها بسوق الصاغة. يأتي هذا في ظل توقف جلسات بورصة المعادن الدولية لإجازتها الأسبوعية، وترقب الأسواق العالمية لحركة الدولار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

تم افتتاح تداولات سوق الصاغة اليومية على استقرار سعر جرام الذهب عيار 24 عند أعلى مستوى له في مصر والذي بلغ 3486 جنيهًا، ويُعتبر هذا العيار الأكثر جودة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد بقي دون تغيير عند 3050 جنيهًا بعد ارتفاعه يوم أمس، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.



سعر الذهب اليوم عيار 24 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد شهد استقرارًا عند مستوى متراجع ليبلغ 2614 جنيهًا، وهو العيار الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا في القاهرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم هو 24400 جنيه. واستمر سعر الجنيه الذهب في مصر عند مستوياته التاريخية عند 24400 جنيه، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وظل سعر سبيكة الذهب عيار 24 عند حوالي 108066 جنيها، وتزن الأوقية حوالي 31 جرامًا من العيار 24، وهو العيار ذو الجودة العالية والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

وظل سعر أوقية الذهب عالميًا ثابتًا خلال التعاملات اليوم عند نحو 2055 دولارًا، مع تذبذب في مستوياته وانخفض في نهاية تداولاته أمس.

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