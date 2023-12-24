الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى قرب قصر العدل جنوب غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتقاء شهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي قرب قصر العدل جنوب مدينة غزة.
كانت أفادت فصائل فلسطينية باستهداف 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك وسط قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب على قطاع غزة بعد مقتل 14 من جنوده، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 آلاف جريح في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن.

 

غزة قطاع غزة قصف إسرائيلي شهداء وجرحى القاهرة الإخبارية

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