طفلة في "وكر الذئاب".. استغل يتمها وانتهك براءتها في الطالبية

بين ليلة وضحاها تحولت الطفلة ابنة الثمانية أعوام إلى يتيمة فقدت والدتها بعد فترة قليلة من رحيل والدها لتقرر صديقة الأم انتشال الطفلة البريئة من قساوة اليتم وغدر الدنيا إلاّ أنها لم تعلم أنها كانت بأخذها لتربيتها أنها تسكنها في "وكر الذئب" الذي انتهك براءتها دون رحمة لحالتها وصغر جسدها.

داخل قسم شرطة الطالبية في محافظة الجيزة حضرت فتاة تصطحب طفلة صغيرة وأدبت رغبتها في لقاء رئيس المباحث الذي التقاها لتفاجئه قائلة: "عايزة اقدم بلاغ في خالي اعتدى على الطفلة الصغيرة دي"، مع استفسار ضباط المباحث عما قالته الفتاة بدأت في سرد تفاصيل الجريمة التي ارتكبها خالها بحق تلك البريئة.

وقالت إن تلك الطفلة يتيمة الأبوين وانها ابنة صديقة والدتها التي توفت منذ وقت قريب فقررت والدتها إحضارها من منطقة حلوان لمنزلهم في الطالبية لتربيتها وقضت معهم فترة حتى انها اندهشت من كثرة مكوث خالها في شقتهم على غير العادة وتعامله الدائم مع الطفلة فاعتقدت انه يعطف عليها خاصة كونها يتيمة وهادئة للغاية، الا انها صدمت عندما عادت للمنزل من الخارج وكانت والدتها نائمىة لاصابتها بوعكة صحية لتعثر على الطفلة في حالة صحية سيئة مع وجود اثار دماء على جسدها وعندما سألتها عن سبب حالتها قالت: "خالو اللي عمل فيا حاجات وحشة".

استمع ضباط المباحث لأقوال الطفلة التي أيدت كل ما قالته الفتاة مع تفاصيل أدق لتنطلق قوة أمنية من قسم شرطة اتلطالبية إلى مسرح الجريمة وتم القاء القبض على الخال الذي اعترف بالاعتداء الجنسي على الطفلة مستغلا حالة شقيقته المرضية وغياب ابنتها بالخارج، وأضاف ان الطفلة اصيبت بنزيف فتركها وفر هاربا قبل عودة ابنة شقيقته للمنزل حتى فوجئ بالقاء القبض عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان مدى الإصابات التي لحقت بها.