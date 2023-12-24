الأجمل وسط المعابد الفرعونية في مصر.. محافظ قنا يتفقد معبد دندرة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمعبد دندرة، على هامش فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية المقام بالمعبد، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكلا من النائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوي وأعضاء مجلس النواب وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأيمن هندى مدير عام منطقة آثار قنا، وعبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة.

واستمع محافظ قنا في مستهل زيارته إلى شرح تفصيلي عن معبد دندرة، والذي يتميز عن غيره من المعابد بسقوفه التي تحوي العديد من الرسومات والنقوش وما تزال واضحة حتى تاريخنا هذا رغم مرور آلاف السنين.



وقال محافظ قنا، إن المعبد يقع على بعد أربعة كيلو متر من مدينة قنا على الضفة الأخرى من النيل وكانت المنطقة تعتبر مقر رئيسي لعبادة الآلهة حتحور، ويعتبر معبد دندرة من أعظم المعابد في مصر لاحتفاظه بهيئته ومعالمة والنقوش المرسومة على الجدران، وكذا اعمدته التى ما زالت تحتفظ بألوانها حتى الآن، مضيفا أن المعبد يستقبل ما بين 600 إلى 700 زائر أجنبي بالإضافة إلى الزائرين المصريين يوميًا بسعر التذكرة 10 جنيهات للفرد و5 جنيهات للطالب.

وأضاف أيمن هندى، أن معبد دندرة واحد من أكبر المعابد الفرعونية حفظًا في مصر القديمة، وتعتبر واجهة المعبد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة ستة أعمدة متوجة برؤوس حتحور، والتى تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسى للمعبد ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة، كما يوجد به المناظر الفلكية المصورة على الأسقف، ويعود للإله حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل.