الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا 4 مُسيّرات حوثية فى البحر الأحمر استجابة لاستغاثة سفينتين منفصلتين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اعترضت مدمرة أمريكية أربع طائرات دون طيار، أطلقها المسلحون الحوثيون على الممرات الملاحية المزدحمة في البحر الأحمر، حيث شهدت الأزمة المتصاعدة استهداف ناقلتين تجاريتين في يوم واحد فوضوي.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن قواتها البحرية أسقطت أربع طائرات دون طيار قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وكانت في طريقها إلى مدمرة "يو إس إس لابون" الأمريكية.


وأضاف البيان أن المدمرة الأمريكية كانت تقوم بدوريات في المنطقة كجزء من عملية "حارس الازدهار"، وهي المهمة التي تقودها واشنطن لمنع امتداد العنف إلى الممر المائي الاستراتيجي، وينصب تركيزها على التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن عابرة.

وحسب البيان، كانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد تلقت تقارير من سفينتين في جنوب البحر الأحمر تفيد بتعرضهما لهجوم. وأبلغت ناقلة نفطية أخرى "في إم بلامانين"، وترفع علم النرويج، عن وقوع حادث قريب لطائرة دون طيار تابعة للحوثيين في اتجاه واحد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. فيما ذكرت ناقلة النفط "إم في سايبابا" المملوكة للجابون، وترفع العلم الهندي، أنها تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

 واستجابت مدمرة "يو إس إس لابون" الأمريكية، لنداءات الاستغاثة من هذه الهجمات، مع العلم بأن هذين الهجومين هما الرابع عشر والخامس عشر من الهجمات التي تستهدف السفن التجارية من جانب المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر.

مدمرة أمريكية المسلحون الحوثيون البحر الاحمر القيادة المركزية الأمريكية جنوب البحر الأحمر إم في سايبابا ترفع العلم الهندي

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