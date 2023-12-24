130 طن سكر إجمالى السكر الموزع بمحافظة القليوبية حتى اليوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية عن أنه تم توزيع كمية قدرها 60 طنا بالقناطر الخيرية، وتوزيع 29 طنا بطوخ، وكمية قدرها 25.5 طن بحى شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها 11 طنا بحي غرب شبرا الخيمة، وكمية قدرها طنان بقها، وكمية قدرها 3 أطنان و240 كيلو بقليوب، ليكون إجمالي الكميات الموزعة اليوم بمحافظة القليوبية 130 طنا و740 كيلو سكر.

جاء ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء فى تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.



كان قد كشف المهندس عيد عبدالله عن أن إدارة تموين مركز ومدينة قليوب قامت بطرح وتوزيع السكر بالمجمعات الاستهلاكية والأماكن المشاركة في المبادرة بقرى: طنان وسنديون وقلما ومجمع دلتا المحكمة وأرض الجمعية وقليوب المحطة وأم بيومي وقرية أبوسنة، 4 أطنان وأربعمائة كيلوجرام، وأوضح مدير المديرية تراجع إقبال المواطنين على السكر نظرا لضخ كميات مضاعفة منذ بداية الأزمة.

كما أعلنت الرقابة التمونيية بإدارة تموين طوخ عن توزيع كمية من سكر المبادرة الرئاسية بسعر 27 جنيها للكيلو طبقا لمبادرة فخامة الرئيس، وذلك بدائرة الإدارة، وهي كالتالي:-

6 أطنان مول العابد

10 أطنان المنفذ المباشر بندر بن

2 طن الكلأيله

2 طن ميت كنانة

10 أطنان بندر طوخ

بإجمالي كمية قدرها 30 طنًا من سكر المبادرة.

كما تم التوزيع بمنفذ سكر العائلة بطوخ، وفيما يخص منطقة الرمل فقد تم إرسال سيارتين بكل سيارة 6 أطنان، بإجمالي 12 طنا.

وتابعت مديرية التموين بالقليوبية: إن المبادرة تأتى تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن، مشيرة إلى استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية ومتابعتها على أرض الواقع، من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين، وكذلك متابعة الأسعار للسلع المعلن عنها ضمن المبادرة، والتى تتضمن تخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.