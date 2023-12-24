المؤبد للمتهم بقتل شقيق زوجته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 12969 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023، بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات حول الميراث.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "أشرف ح م م"، 40 سنة، نقاش ومقيم بمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيق زوجته المجني عليه مجدي متولي محمد محمد، 35 سنة، سائق تروسيكل، بسبب خلافات بين المتهم وزوجته بسبب تحريرها محضر بعدما تركت المنزل بسبب دفع المتهم لها للحصول على نصيبها في الميراث من أهلها، حيث ذهب المتهم إلى منزل أسرتها وقتل شقيقها هناك.

وتبيَّن أن المتهم قد قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن انهال عليه طعنًا مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "سكين" قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيق.