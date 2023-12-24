الدفاع الروسية: قضينا على حوالى 110 مقاتلين أوكرانيين فى دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أنها قضيت على حوالي 110 مقاتلين أوكرانيين في دونيتسك، كما تم القضاء على حوالي 100 مقاتل أوكراني في كراسني ليمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

من جانبه، أعلنت الدفاع الروسية، عن تدمير أنظمة مضادة للطائرات بضواحي خميلنيتسكي، فضلًا عن إسقاط 10 آلاف مسيرة لكييف منذ بداية الحرب.

وكانت الدفاع الروسية، أفادت بأنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا فى فبراير 2022 حتى اليوم، تم تدمير ما مجموعه 554 طائرة حربية أوكرانية، و261 مروحية، و442 منظومة صواريخ، و14279 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1189 قاذفة صواريخ متعددة، و7462 نظام مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 16618 مركبة عسكرية خاصة.