"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يقصف أبنية سكنية فى حى الرمال بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أبنية سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه لليوم التاسع والسبعين

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.