الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلام الحكومى بغزة: الاحتلال يُضلل سكان القطاع ويُرغمهم على النزوح لمناطق معينة ثم يقصفها

نزوح الفلسطينيين
نزوح الفلسطينيين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُضلل المدنيين الفلسطينيين ويُرغمهم على النزوح لمناطق أخرى ثم يقصفها ويقتلهم.

الحرب في غزة 

وأوضح المكتب الإعلامي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من 8 أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة "دير البلح"، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك، ارتكب 5 مجازر في ذات المنطقة "دير البلح"، مما أدى إلى ارتقاء 28 شهيدًا و88 جريحًا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال تعمد تضليل المدنيين وغالبيتهم أطفال ونساء، من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، بإجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، وإعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود.

ودعا الفلسطينيين إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم، وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم.

وطالب دول العالم والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي ما زال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، محملًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسئولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية.

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بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه في غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

وسبق وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وتطورات المناقشات من أجل إقرار صفقة تبادل للمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، وذلك برعاية مصر، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقالت "هآرتس"، في تقرير لها اليوم، إن مصر عرضت على وفد حماس، الذي زار القاهرة مؤخرًا، اتفاق وقف إطلاق النار من ثلاث خطوات.

ووفقًا للاقتراح، فإن وقف إطلاق النار سيبدأ مع تهدئة لمدة أسبوعين في القتال، وسيتضمن إطلاق سراح 40 إسرائيليًا تحتجزهم حركة حماس، معظمهم من النساء والأطفال والبالغين المرضى، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرًا فلسطينيًا، وستسمح بدخول مساعدات إنسانية جوهرية إلى غزة، بما في ذلك الوقود والغاز.

حكومة غزة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي إجلاء المدنيين الفلسطينيين الحرب

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