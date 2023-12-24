التقديم أون لاين.. موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2024

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد طرح أراضي وزارة الإسكان في المرحلة الرابعة عبر جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تطرح وزارة الإسكان العديد من الشقق السكنية والأراضى وغيرها من المشروعات السكنية المختلفة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل.

ترصد «الدستور» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أراضي وزارة الإسكان 2023 وموعد الطرح وكيفية الحجز.

موعد طرح أراضي وزارة الإسكان الاجتماعي 2024

موعد الطرح الجديد من الأراضي سيكون خلال شهر فبراير المقبل، حيث تم طرح 3 مراحل من مشروع مسكن حتى الآن خلال 2023، وطرح المرحلة الرابعة سيكون خلال فبراير المقبل ويستمر التقديم لمدة شهرين.

كيفية حجز اراضي الاسكان الاجتماعي 2023

سيتم حجز الأراضي عبر الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان وإدخال البيانات المطلوبة. ثم اختيار المدينة والمكان المطلوب وتعبئة البيانات واختيار طريقة السداد.

بحسب وزارة الإسكان هناك 3 أنواع من الأراضى التى يتم طرحها للأفراد فهناك حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا، وحجز قطع الأراضى المميزة، وحجز قطع الأراضى المتوسط.

تتنوع مساحات الأراضي المتاحة ما بين 350 و700 متر مربع وفقًا لوزارة الإسكان. ويمكن طلب مساحات أكبر أو أصغر حسب الاحتياجات.

طريقة حجز أراضي وزارة الإسكان 2023

أشارت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم حجز الأراضي من خلال الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنا.