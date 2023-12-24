الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل دعبس: مصر تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية فيما يخص المناطق الصناعية

نبيل دعبس
نبيل دعبس

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بالمجلس، إن مصر تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية فيما يخص المناطق الصناعية وهناك أكثر من أربع مناطق صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية كما أن هناك خدمات لوجستية متميزة لتلك المناطق من حيث الموانئ، حيث يوجد في مصر 6 موانئ بواقع 3 موانئ على البحر الأحمر ومثلها على البحر الأبيض المتوسط، كما يوجد عدد كبير من المنشآت الصناعية في المناطق الصناعية والاقتصادية وهناك أكثر 90 منشأة بمنطاق بالقرب من الموانئ أو داخل الحيز الخاص بها كما هو بالسخنة مثلا وكذلك يوجد على تلك الموانئ 270 منشأة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقدم دعبس عدة اسئلة للحكومة من أجل تلقي إجابات شافية عليها وإيضاح كل الأمور الخاصة بها لأعضاء المجلس.

وقال دعبس إن هيئة الطرق والكباري كانت قد أعلنت عن العمل لتجديد وتطوير ميناء العين السخنة  ووضعت له موازنة مبدئية بمبلغ  20 مليار جنيه مصري، فماذا تم في هذا الأمر وهل الأمور تسير وفقا لما تم الإعلان عنه أم أن هناك أمورا أخرى تؤجل البدء في عملية التطوير والتحديث للميناء، كما تساءل دعبس عن موقف العديد من المنشآت والشركات العالمية التي أكدت على أنها وقعت بتاريخ في 15 نوفمبر وأعلنت عن أنه سيتم الإنتاج في 2026 فهل الأمور تسير وفقا لما تم الإعلان عنه، كما تساءل دعبس عن نتائج وثمرة زيارة الوفد الصيني للمنطقة وما تم بناء على تلك الزيارة.

وأخيرا استفسر دعبس عما أعلنت عنه دولة بلجيكا  للاستثمار في مشاريع لإنتاج الهيدوجين الأخضر وما تم في هذا الملف وما وصلت له آخر الأمور فيه.

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