الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية "حماة الوطن" بالشيوخ: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حجز الزاوية لخطط التنمية

ايمن عبد المحسن
ايمن عبد المحسن

أكد النائب أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أن إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يستهدف أن تكون أحد المناطق اللوجستية لدعم مشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدتها مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

دعم المستثمرين

وأشار إلى أن الحكومة أنشأت 9 آلاف كيلو متر من الطرق لربط الدلتا والصعيد وسيناء بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تتبنى بيئة أعمال صديقة للمستثمر، وستكون حجز الزاوية لخطط التنمية ودعم المستثمرين.

وأكد عبدالمحسن، أن هذه الخطط التنموية في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تؤدي إلى تحقيق المردود على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل وزيادة حجم الصادرات وزيادة العملة الصعبة.

وقال رئيس برلمانية "حماة الوطن" بالشيوخ: "إقامة المنطقة الحضرية والسكانية وهو هدف استراتيجي في منطقة السويس، مطالبا بضرورة كشف الخطط المستقبلية للتوسع في الاستثمار".

وشدد النائب أيمن عبدالمحسن، على ضرورة الكشف عن الخطة الترويجية لجذب الاستثمارات من دول العلم والتجمعات الاقتصادية العالمية، وتحديدًا تجمع البركس الذي انضمت إليه مصر حديثًا.

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