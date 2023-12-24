محافظ أسوان: إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمساحة 200 فدان نقلة نوعية

قدَّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تم تنفيذه من مشروعات كبرى داخل مدينة أسوان الجديدة، من أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى بما يعادل 840 ألف م2 لتمثل نقلة نوعية، وتكون بشرة خير لتحقيق حلم جديد فى ظل المزايا العديدة التي تتميز بها المنطقة الصناعية، والتى من بينها قربها من المنطقة الحرة، والمنطقة اللوجستية بكركر، وأيضًا مطار أسوان الدولى، والموانئ البرية بقسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية، وميناء برنيس البحرى على البحر الأحمر، علاوة على ربطها بالمحور الدولى الإسكندرية / كيب تاون، ومسار القطار السريع، مع تنوع مصادر الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعى لتكون بذلك نقطة إنطلاق حقيقية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الإفريقية.

توفير فرص عمل لشباب أسوان

وأشاد محافظ أسوان، بالدور المتميز الذي تقوم به الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، لتنفيذ الكثير من المشروعات على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي ستسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسواني.

من جهته، أوضح محمد أبو القاسم، المشرف على مشروع المنطقة الصناعية، ونائب رئيس جمعية المستثمرين أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي وسط متابعة من سطوحي مصطفى، رئيس الجمعية.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة تضم 504 قطع متعددة الصناعات منها 219 قطعة لصناعات المواد البنائية، و105 قطع للصناعات الكيماوية، و88 قطعة للصناعات الغذائية، و92 قطعة للصناعات الهندسية بما يسهم بدوره في الاستثمار الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والزراعية وغيرها من المقومات التي تمتلكها هذه المحافظة العريقة.