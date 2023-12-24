استطلاع آراء المواطنين ضمن دراسات مأمونية إمدادات مياه الشرب بسوهاج

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاعات رأي للأهالي المخدومين بمحطة مياه أخميم السطحية بمركز أخميم ومحطة مياه دار السلام السطحية بمركز دار السلام ومحطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بسوهاج، وذلك ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية مياه الشرب.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم إجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة أرائهم حول الخدمات المقدمة، وتبحث الاستطلاعات مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

ويتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

حصول 5 محطات على الشهادة العالمية

وحصلت 5 محطات على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، وجاءت المحطات كالآتي:

- محطة رفع صرف صحي حمودة التي تبلغ طاقتها التصميمية 2000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها.

- محطة رفع صرف صحى حاجر مشطا التي تبلغ طاقتها التصميمية 39 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها.

- محطة رفع صرف صحى الصيفحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 23.5 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها.

- محطة رفع صرف صحى نزالي داود التى تبلغ طاقتها التصميمية 6 الاف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها.

- محطة رفع صرف صحى الشيخ رحومة التي تبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هناك 4 محطات صرف صحي وشبكاتها، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وأشار المهندس حسام الدين طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة، أنه حصلت 12 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتي تبلغ إنتاجيتها 383 ألف متر مكعب يوم بنسبة 72% من المياه السطحية، كما حصلت 12 محطة صرف صحي على تلك الشهادة والتي تبلغ طاقتها 253.5 ألف متر مكعب لكل يوم تمثل 65% من إجمالي مياه الصرف الصحي، وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي.

ووجَّه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.