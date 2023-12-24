جامعة بورسعيد في التصنيف العربي للجامعات بنسخته الأولى 2023

أعلنت اليوم النسخة الأولى لنتيجة التصنيف العربي للجامعات 2023، التابع لاتحاد الجامعات العربية والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

إدراج جامعة بورسعيد في الترتيب الخامس عشر على الجامعات المصرية والترتيب 34 على الجامعات العربية من بين الجامعات التي تم إدراجها في هذا التصنيف، حيث أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعات، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.

جامعة بورسعيد في التصنيف العربي للجامعات في نسخته الأولى 2023

وأشاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بفريق عمل التصنيف بقيادة الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، معربًا عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الجامعة في الآونة الأخيرة وادراج الجامعة في العديد من التصنيفات العالمية.

يذكر أن التصنيف العربي العالمي الجديد هو تصنيف دولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنبًا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى والهدف منه هو تحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطور العربي والوصول للجامعات العربية إلى الجيل الرابع للجامعات.

ويعتمد التصنيف على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير تُقّيم فيها المهام الشاملة للجامعة ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، والإبداع والريادية والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع.