الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حامد فارس: مصر تحركت منذ اللحظة الأولى لإفساد المخطط الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر منذ اللحظة الأولى واجهت المخطط الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، موضحًا أن جميع الدلائل تشير إلى وجود رغبة إسرائيلية لتنفيذ المخطط وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلب تصريحات المسئولين الإسرائيليين تؤكد رغبتهم في استغلال ما حدث يوم 7 أكتوبر، لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن إدراك مصر لخطورة القضية الفلسطينية، جعلها تتحرك بشكل قوي وفعال على محاور عدة لإيجاد مواقف دولية داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية.

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