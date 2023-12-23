أستاذ العلوم السياسية: قرار مجلس الأمن بشأن غزة محبط وبعيد عن المطلوب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن القرار رقم 2720 الذي اعتمده مجلس الأمن، أمس الجمعة، ودعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، قرار محبط، وما زال بعيدًا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القرار ليس كافيًا لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفًا لإطلاق النار.

روسيا تمتنع عن التصويت

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن روسيا امتنعت عن التصويت؛ لأنها ترى أن القرار غير كافٍ، ولا يكفي المتطلبات الأساسية لوقف الحرب على قطاع غزة، ومازالت في دائرة العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة عن العالم لعدم تصويتها لصالح وقف إطلاق النار.