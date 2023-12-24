نشرة الدستور| صعيدي يهدد ريهام سعيد.. وسقوط أخطر بؤرة إجرامية في الدقهلية

شهدت الساعات الماضية عدد من الأحداث المهمة، أبرزها ما كشفت الأجهزة الأمنية بتهديد المذيعة ريهام سعيد بالقتل، كما ألقى القبض على متهمين ظهروا خلال مقطع فيديو بتهديد سيدة بالقتل وإطلاق النار ومصرع 7 عناصر إجرامية في الدقهلية، ننشرها خلال «نشرة الدستور» الصباحية لأهم أخبار الحوادث.

فيديو تهديد سيدة بسلاح آلى.. الداخلية تضبط المتهمين وتكشف سبب الخلاف

الواقعة الأولي تمثلت في انتشار مقطع فيديو خلال الأيام الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة وبناتها متواجدة داخل منزل ويظهر في الصورة تحدثها مع شاب يحمل بندقية آلية وتطلب منه مغادرة المنزل ولكنه يرفض وقام بإطلاق عيار ناري في الهواء، مما لاقى استنكار من قبل المواطنين.

وبالفعل كشفت الداخلية في بيان لها أمس تفاصيل الواقعة والقبض على المتهمين وتبين ان المتهم حاول ترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل.

كما تم استدعاء صاحبة المنزل مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا أقرت بتضررها من عاملين "لأحدهما معلومات جنائية" لاقتحامهما منزلها وإطلاق أحدهما عيارا ناريا حال طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح نارى (بندقية آلية) وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنها استعانت به للتواجد بالمنزل نظير مبلغ مالى لوجود خلافات مالية بينها وبين أحد أقاربها خشية قيام الأخير بالاستيلاء على منزلها لعدم وجودها به، وحال مطالبتها له بإخلاء المنزل رفض وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها.

تهديد ريهام سعيد من شاب صعيدي على الفيس بوك

الواقعة الثانية التي نسردها خلال النشرة الصباحية لحوادث الدستور.. تمثلت في تلقى الإعلامية والمذيعة المشهور ريهام سعيد من خلال صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تهديدات بالقتل من حساب شخصي لشخص يدعى «حسام» يهددها فيه بالقتل، مما سبب لها إزعاج وحررت محضر في قسم شرطة الشيخ زايد ضد صاحب الحساب، حمل المحضر رقم ٢٣ أحوال قسم شرطة اول الشيخ زايد لعام ٢٠٢٣،

وقامت الأجهزة الأمنية بكشف تفاصيل الواقعة، والتي تبين أن المتهم هو طالب مقيم بمحافظة سوهاج مركز المراغة، وقام بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

كما تبين من خلال فحص الهاتف المحمول الخاص به وجهاز اللاب توب وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة"، كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

الداخلية تكشف تفاصيل أخطر بؤرة إجرامية في الدقهلية

كما شهدت محافظة الدقهلية مصرع أخطر 7 عناصر إجرامية بالدقهلية إتخذوا من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكشفت الداخلية أنه تم رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تضم (11 عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق الحكم على عدد منهم فى قضايا "سلاح ناري، مخدرات")،

وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع (عدد 7 منهم وضبط الآخرين)، وعُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش -20 كيلو جرام لمخدر البانجو –2 كيلو جرام لمخدر الهيروين –3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش -عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة -3 دراجات نارية –2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").