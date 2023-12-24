"بيت مراتي الجديدة".. سيدة ترفع دعوى طلاق ونفقة متعة وحضانة على زوجها

“طردني وقالي ده بيت مراتي الجديدة”.. بهذه الكلمات وقفت “وفاء. م” سيدة أربعينية ارتسمت ملامح الهم والمسئولية على وجهه وفصحت تجاعيد وجهها عن سبب وقوفها أمام غرفة قاضي محكمة الأسرة بانتظار سماع أسمها لتدخل تبث شكوتها من زوجها وتستغيث بالقانون لنصرتها.

زواج أقارب

قالت السيدة: “تزوجت من ابن عمي منذ ما يقرب من واحد وعشرين عامًا ورزقت منه على فراش الزوجية بأربعة أطفال أكبرهما في المرحلة الجامعية وأصغرهم في المرحلة الإعدادية ووقفت بجواره حتى كون مستقبله واصبح من كبار التجار في المنطقة وكنت كلما يضيق به الحال أخرج له أموالي وذهبي يتصرف بهم حتى يعود بقوة مرة أخرى”.

ابن عمي غدر بيا

وتابعت: “كل هذه الأمور لا النسب ولا المال ولا القرابة شفعوا لي عنده فعلى الرغم من أنني كنت أعطيه كل أموالي وميراثي لم أفكر يومًا في تأمين نفسي ولا أولادي وكنت اعيش مستكينة في كنفه دون التخطيط لأي شيء حتى غدر بي الزمان ومرضت فجأة وبدلًا من رعايتي عقب مرور الشهور وجدته يدخل علي في منزلي ويخبرني أنه تزوج وسيحضر زوجته في شقتي وعندما رفضت لم يستجب لي فقررت التوجه لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق وإقامة دعاوي نفقة ومسكن حضانة خاصة أن آخر بناتي في الإعدادي”.

وتقدمت سيدة إلى محكمة الأسرة بدعوى طلاق ونفقة متعة وحضانة ضد زوجها بسبب زواجه عليها من آخرى وإجبارها على الإقامة معها في نفس العين.