"سلامة الغذاء" تنفذ 29 زيارة تفتيش لمضارب الأرز في 4 محافظات

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 74 منتج و8 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 576 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

شحنات أغذية

وقال تقرير الهيئة اليوم إنه فيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1357 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 756 عينة لأغذية معدة للتصدير، 350 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 124 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 29 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، والبحيرة، بالإضافة إلى 1 زيارة معلنة على صوامع القمح في محافظة الإسكندرية.

وأضاف التقرير أنه تم تم التنسيق بين الإدارة العامة للرقابة على المصانع وإدارة الشكاوى بالهيئة لشن حملات على مطاحن الدقيق بمحافظة الجيزة.، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى، وجاري فحص 11 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 794 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 28 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 1 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1611 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وأشار التقرير إلى أنه بالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد ٦ حملات مشتركة على عدد 70 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 3 محاضر عدم وجود تراخيص ضد 3 منشآت.

وتابع التقرير انه تم تسجيل 482 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 392 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 299 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.، كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشاركت الهيئة في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمناقشة الأنشطة الجديدة المقترح إضافتها لمنظومة التراخيص.