"طاقة الشيوخ" تناقش مقترح إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اليوم الأحد، خلال اجتماعها عقب الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشان وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية.

كما تستكمل اللجنة مناقشة الطلب المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن "دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش دراسة بشان معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وتعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعا اليوم الاحد عقب الجلسة العامة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من 20 عضوا حول تعظيم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، وجذب استثمارات عالمية جديدة من خلال إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة في المنطقة الاقتصادية، وهو ما يحقق عائدا إيجابيا على الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات بشكل عام، وزيادات الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتوفير العملات الأجنبية.

وكشف التقرير أن تلك المشروعات تساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية وفق بيانات رسمية ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة، ملف الاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية قناة السويس وإقامة مصانع جديدة من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.