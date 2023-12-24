الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "الشيوخ" يناقش تعظيم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من 20 عضوا حول تعظيم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، وجذب استثمارات عالمية جديدة من خلال إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة في المنطقة الاقتصادية، وهو ما يحقق عائدا إيجابيا على الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات بشكل عام، وزيادات الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتوفير العملات الأجنبية.

وكشف التقرير أن تلك المشروعات تساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية وفق بيانات رسمية ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة، ملف الاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية قناة السويس وإقامة مصانع جديدة من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

طفرة حقيقية 

من جانبه أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، ما حققته مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، قائلًا: مصر حققت طفرة حقيقية، اكتفاء ذاتيًا من الطاقة وبنسب كبيرة وضخمة للغاية، رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، منوهًا بمشاريع الطاقة في مصر سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء والربط الكهربائي أو انتاج الهيدروجين الأخضر أو الاتجاه للطاقة النووية.

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له، بإطلاع الرئيس السيسي اليوم، على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واستعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر تأخذ خطوات كبيرة في مجال تعزيز قدراتها من الطاقة المستدامة.

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