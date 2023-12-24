الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأوقاف": فوز أسرة محمد سعد عيسى بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

القرآن الكريم
القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن حصول أسرة محمد سعد عيسى على المركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بـ(92.18) درجة، وفازت بجائزة قدرها نصف مليون جنيه، وهم سعد محمد سعد عيسي، سعيد محمد سعد عيسي، عبدالعزيز محمد سعد عيسي.

 

أسرة محمود أحمد محمود مخلص تفوز بالمركز الثاني و400 ألف جنيه

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن أسرة محمود أحمد محمود مخلص حصلت على المركز الثاني، بـ(89.21) درجة، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، وهم محمود أحمد محمود مخلص وأحمد محمود مخلص وميادة محمود أحمد مخلص. 

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 مشيرة إلى أن أسرة عبدالحميد عبدالفتاح أبو زهرة حصلت على المركز الثالث، بـ(88.63) درجة، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه، وهم عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح أبوزهرة وآية عبدالحميد عبدالفتاح أبوزهرة وفاطمة عبدالحميد عبدالفتاح أبوزهرة، فيما حققت أسرة صبحي جلال عبداللطيف المركز الرابع، حيث حصلت على (85.48) درجة، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه، وهم محمد صبحي جلال عبداللطيف ووليد صبحي جلال عبداللطيف وسامح صبحي جلال عبداللطيف.

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وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة جاب الله عوض جاب الله حسين وهم جاب الله عوض جاب الله حسين إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين وإسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين.

أسرة محمد سعد عيسى المركز الأول في الفرع السادس المركز الأول في الفرع السادس الأسرة القرآنية لمسابقة العالمية للقرآن الكريم وزارة الأوقاف أسرة محمود أحمد محمود

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