الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

في اليوم الـ79 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينة، إن قوات الاحتلال تستهدف بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

 

طائرات الاحتلال الحربية

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنًا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.

وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.

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"القاهرة الإخبارية": 40 شهيدًا وعشرات المصابين وسط غزة منذ مساء أمس

عشرات الإصابات في قصف إسرائيلي

وأفادت وسائل إعلام، بانتشال 40 شهيدًا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

وجنوبًا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة أبوالعوف في مخيم كندا غرب مدينة رفح، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة.

كما استشهد مواطن وأصيب و4 آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة النبريص في خان يونس.

 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطفل أمير رامي عودة (13 عامًا) وهو أحد النازحين في مستشفى الأمل التابع الجمعية بخان يونس، استشهد إثر استهدافه بإطلاق النار عليه بواسطة طائرة مسيرة أثناء تواجده داخل مبنى المستشفى.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي تم استهدافهم الليلة الماضية قرب دوار أبوحميد وسط مدينة خان يونس.

وقصفت قوات الاحتلال منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

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