الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 40 شهيدًا وعشرات المصابين وسط غزة منذ مساء أمس

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتقاء 40 شهيدًا وعشرات المصابين وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية منذ مساء أمس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها البري لأحياء مدينة غزة، وشمال القطاع.

 ارتفاع عدد الشهداء إلى 20258

وبحسب الاحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع أعداد شهداء قطاع غزة والضفة الغربية السابع من أكتوبر الماضي إلى 20258 شهيدًا، وإصابة نحو 53688 ألفًا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

الإحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة الضفة الغربية

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