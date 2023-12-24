مواطن: المصريون كثفوا دعواتهم على الاحتلال الإسرائيلى.. والسيسى داعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال خالد سيد، أحد المواطنين، إن ما تشهده فلسطين يوميا أمر صعب لا يتحمله بشر، وجميع المصريين أصبح شغلهم الشاغل هو الدعاء على الاحتلال الإسرائيلي والدعاء بالنصر لفلسطين.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأشاد المواطن بدور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من مساعدات إنسانية واغاثات وخدمات صحية من أجل أهل غزة.

الاحتلال برفض القيود على دخول المساعدات لغزة

أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض العديد من القيود على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت نيبال فرسخ - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن الهلال الأحمر الفلسطيني يتولى دخول المساعدات عبر معبر رفح من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم بالأمس دخول 70 شاحنة"، معربة عن أملها في أن يتم في القريب العاجل وبناء على قرار مجلس الأمن السماح بتدفق المساعدات الإنسانية الى داخل القطاع عبر جميع المعابر، لا سيما وأن كل ما دخل القطاع منذ العدوان وحتى اليوم لا يلبي 10% من الاحتياجات على الأرض لسكان قطاع غزة بعد أن أصبح 90% منهم نازحين.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا على عملية إدخال المساعدات وتحدد أعداد الشاحنات المسموح بادخالها، منوهة بأن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة يوميا على الأقل ولكن سلطات الاحتلال تمنع ذلك حيث تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة للعقاب الجماعي للفلسطينيين.

الهلال الاحمر الفلسطيني

وأعربت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عن أملها في أن يكون قرار مجلس الأمن بالسماح بإدخال المساعدات بداية جيدة لحلحلة الوضع في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أننا كنا نأمل أيضا أن يصدر قرار بوقف إطلاق النار لأننا في اليوم الـ 78 من العدوان ولدينا أكثر من 20 ألف شهيد 70% منهم من الأطفال والنساء وأعداد الضحايا فاقت الـ 80 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض ومازال المجتمع الدولي يعجز عن إيقاف الحرب وهذا العدوان على غزة الذي يدفع ضريبته المدنيين العزل، مطالبة بتحرك فوري وعاجل لايقاف ما يجري في القطاع.

وأوضحت أن الاحتلال لايزال يقوم باستهداف الطواقم الطبية حيث أن هناك أكثر من 100 شخص من الكوادر الطبية قيد الاعتقال، والشهداء من الكوادر الطبية أكثر من 310 شهداء، مشددة على أن هذا الاستهداف للمنظومة الطبية لابد أن يتوقف وأن يقف المجتمع الدولي ويضع حدا لهذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال بحق القانون الدولي.