البنك الزراعي: مبادرة "احلم" تستهدف كل القرى بقروض ميسرة بفائدة 5%

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن تفاصيل مبادرة "احلم"، التي أطلقها البنك الزراعي المصري لدعم صغار مربي المواشي والنهوض بالثروة الحيوانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن المبادرة تستهدف صغار المزارعين وصغار عملاء البنك، بحيث يمنح البنك قروضًا بفائدة 5%، وبنسبة تمويل تتخطى 80%.

وأضاف أن المنتج يقدم من شركة "هيلثي" من خلال استيراد الأبقار "الهولشتاين" التي تعطي ألبان في حدود 35 كيلو يوميا، وتوفر الشركة الإشراف الطبي بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتوفر التحصينات وحلابة نصف آلية للمستفيدين من المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف القرى كلها بحيث ستُعَمَّم، مع بعض الكيانات المثيلة لشركة "هيلثي"، بهدف توفير مكان لتربية رأس أو اثنين أو ثلاثة من الماشية، حسب المكان المتاح بالنسبة للمزارع البسيط، ثم يورد الألبان الخاصة به للمصنع بهدف تصنيعها، ومن يسدد قرضه هي الشركة المصنعة من خلال مبادرة "احلم".

وأكد أن المبادرة تستهدف المزارع البسيط والفلاح والمرأة الريفية والشاب الذي يبحث عن مصدر رزق، والتواصل يتم إما عن طريق التقدم لشركة "هيلثي" مباشرة ويحصل على التدريبات اللازم أو التواصل مع فروع البنك المنتشرة بالجمهورية.