إبراهيم درويش: مصر تصدر 38% من إنتاج الموالح العالمية.. وأهمية زيادة الصادرات

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، إن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بالقطاع الزراعي، وزيادة الصادرات الزراعية لما لها من مردود إيجابي من توفير العملة الصعبة وفتح أسواق دولية جديدة، مشيرًا إلى الدولة فتحت أكثر من 160 سوق وتصدر 405 سلعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة لديها العديد من الصادرات الزراعية في مقدمتها الموالح وتصدر 38% من إنتاج الموالح العالمية ونصدر مليون و900 ألف طن لجميع أنحاء العالم، منها روسيا السعودية الإمارات وهولندا وسوريا وإنجلترا، مؤكدًا أن الموالح المصرية لها جودة عالمية وبها العديد من الفوائد ورخيصة الثمن بالنسبة للعالم.

جهود الدولة لتحقيق طفرة زراعية

وتابع، أن أهم الأسباب لحدوث طفرة زراعية هي اهتمام الدولة بالتوسع الأفقي في المشروعات الزراعية بالإضافة إلى الاجراءات التي تقوم بها الدولة من خلال الاهتمام بسلامة المنتجات الزراعية والتكويد ودور الحجر الزراعي الذي يهتم بإعطاء تعليمات للمزارعين بالإجراءات اللازمة للتصدير، وإنشاء هيئة سلامة الغذاء وكل هذا يصب في صالح سلامة المواد الزراعية.