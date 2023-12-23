أسامة كمال: يجب علينا أن ندافع عن ثوابتنا ونتسلح بالأفكار لمقاومة الأمور الشاذة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الذين لا يستطيعون تغيير نسيج أفكارهم، لن يكونوا قادرين على تغيير الواقع ولن يحرزوا أبدًا أي تقدم.

وأضاف كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن هناك الكثير من الناس الذين تجمدوا في أماكنهم وأفكارهم وغير قادرة على الحركة، في حين أن الزمن يتحرك، لكن في نفس الوقت هناك ثوابت نبدأ من عندها بأن لا نغيرها، العالم كله يسع إل أن يغير الثوابت التي لا ينفع أنها تتغير، لكننا لا ندرسه بالشكل الذي يجعلنا قادرين نقف أمامه ونواجهه، لأننا في المتغيرات مازلنا متشبثين بأفكار ومعتقدات عفا عليها الزمن.

وتابع: "من السهل عليهم أن يقولوا علينا بأننا متخلفين في كل شيء، لأننا لسنا موافقين على أفكار غريبة ومريبة، أقل شيء من الممكن أن تفعله هذه الأفكار أنها تؤدي إلى فناء البشرية، وبالتالي لابد أن نغير من نسيج أفكارنا ليس فقط لكي نتقدم إلى الأمام وإنما حتى ندافع عن الثوابت، ونتسلح بأفكار لمقاومة الأمور الشاذة علينا بالحجة والبرهان"

وأردف:" افتحوا عقولكم وشاهدوا وتابعوا، فسوف تجدون الغريب والمريب داخل علينا دخول القطار السريع، وبالتالي لا بد أن نستعد بكل فكرة وبكل شكل وإلا قولوا على الدنيا السلام".