كلوب يتحدث عن إصابة تسيميكاس ولمسة يد أوديجارد أمام أرسنال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن طبيعة إصابة لاعبه اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وتعرض تسيميكاس للإصابة بعد سقوطه على إثر التحامه مع بوكايو ساكا، جناح أرسنال، في كرة مشتركة.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "إصابة تسيميكاس في عظام الترقوة وهذا يعني أنه سيغيب عنا لفترة طويلة جدًا، من الصعب تقبل هذا الآن لدينا تسيميكاس وروبرتسون مصابين، وكلاهما يلعبان في الظهير الأيسر".

وأضاف: "أود أن أقول شكرًا لأنفيلد، لقد كانت أجواء استثنائية، أرسنال بدأ بشكل أفضل وسجلوا من ركلة ركنية وهم جيدون في استغلال ذلك، كان يمكننا الدفاع بشكل أفضل في لقطة الهدف، وبعدها وجدنا طريقنا للعودة للمباراة، لا أعلم إن كان بإمكاننا الفوز في تلك المباراة ولكن ربما كان علينا التسجيل، لقد حصلنا على فرص بالفعل".

وأكمل حديثه عن المباراة قائلًا: "سيطرنا على أرسنال لمدة 20 دقيقة وتمكنا من تجاوزهم وشعرنا أنهم بدأوا بالقلق في المباراة وكان يجب علينا استغلال ذلك".



ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لفريق ليفربول بعد لمسة يد ضد مارتن أوديجارد، لاعب وسط أرسنال، وعلق كلوب قائلًا: "رأيت لمسة اليد، وأنا متأكد أنه سيأتي أحدهم لتوضيح لماذا لم تحتسب كلمسة يد ولكنني لا أعرف كيف سيفعلون ذلك، لا أقول أن الحكم شاهدها بوضوح فلا أعرف أين كان حينها ولكن كيف شاهد طاقم الفيديو وهم في غرفة منفصلة هذه اللقطة دون أن يقرروا على الأقل أنه يجب على حكم الساحة النظر في هذه الحالة".