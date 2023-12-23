السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس عاطل بتهمة قتل عامل في مشاجرة بحلوان 15 يوما

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما فطعنه بـ"مطواه" عقب التشاجر معه

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحلوان

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفي، بالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المجنى عليه، واتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ)  بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل مشاجرة بحلوان حلوان مطواه تجديد حبس عاطل قاضي المعارضات

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