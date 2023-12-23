تفاصيل اجتماع رئيس القابضة الكيماوية وتحالف البنوك الممولة لمشروع كيما 2

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما فى بيان لها عن زيارة مجموعة عمل البنوك الممولة لمشروع كيما 2 للمصانع، حيث استقبلهم الكيميائي عبد المجيد حجازي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما وجمع من قيادات الشركة.

وفي بداية اللقاء، وجه المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة الكيماوية الشكر والتقدير لشركاء النجاح من تحالف البنوك الوطنية الممولة لمشروع كيما 2، وتم التطرق لمستجدات العمل داخله، لافتا أن هذا المشروع قد ساهم في سد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة من خلال المصنع الجديد "كيما 2" الذي تم افتتاحه مؤخرا بجوار مصنع كيما القديم في أسوان على مساحة 71 فدانا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية في اليوم للمصنع الجديد 1200 طن أمونيا كسلعة وسيطة و1575 طنا من اليوريا كإنتاج تام، ويشمل المشروع جميع العمليات اللازمة للتعبئة والتغليف والتخزين فيما يخص اليوريا والأمونيا.

وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى أن بشائر التطوير ظهرت سريعًا قبل الافتتاح الرسمي بتاريخ 28/12/2021 برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية داخل شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، بعد أن تحولت من الخسائر إلى تحقيق الربحية بعد تشغيل المصنع الجديد، الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر.

والتأكيد علي حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزير قطاع الأعمال الدكتورمهندس محمود عصمت على تكرار التجربة انجاز مشروع تطوير كيما- 1 لإنشاء وحدة إنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم لم يترتب عليه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النيتروجينية للسوق المحلي وتوفير العملة الأجنبية .

ومن جانبه، أشاد عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بفرق العمل بالبنوك المشاركة بالتمويل في كافة مراحله وصولا إلى اتفاق التمويل، وهو ما يأتي عقب استقرار أعمال إنتاج وتشغيل الشركة وتحسن المؤشرات العامة للشركة.

أضاف أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، قد تعاقدت مع شركة فاروس الأهلي كاستشاري مالي للشركة، لعمل نموذج مالي متكامل يتضمن تحديث المتغيرات الاقتصادية الخاصة بمصنع الأمونيا ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المزمع تنفيذه عن طريق شركة تكنيمونت الإيطالية.

وقد أشاد الكيميائي عبد المجيد حجازي، بالجهود الفائقة المبذولة من الشركة وجميع فرق العمل بالبنوك المقرضة للوصول إلي إتفاق لعقد التمويل المشترك لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم

وأشار إلى شركة كيما، حققت أرباحًا بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.